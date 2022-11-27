التعليم تكشف ملامح امتحانات الثانوية العامة 2023.. تصحيح الأسئلة المقالية بـ«التابلت»

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أبرز ملامح امتحانات الثانوية العامة 2023، حيث تعقد ورقيا بنظام «البابل شيت» وليس إلكترونيا بنظام «التابلت» كما سيتم تصحيح الأسئلة المقالية من خلال التابلت وليس الماسحات الضوئية، مؤكدا أنّ الامتحانات ستعقد بنظام «الأوبن بوك» دون السماح بدخول الكتاب المدرسي أو المذكرات الخارجية لجان الامتحان، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم على الطلاب داخل اللجان، الذي يتضمن ملخصا للكتاب المدرسي، ويشمل كل المعارف والمفاهيم والخرائط والقواعد والمسائل الرياضية الموجودة بالكتاب.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ستعتمد على الفهم

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّ أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 تعتمد على الفهم ونتاج التعلم ومخرجاته وليس الحفظ والحشو والتلقين، حيث يتم تنفيذ إجراءات مشددة داخل اللجان الامتحانية، لمواجهة الغش الإلكتروني والجماعي، موضحا أنّه جرى اتخاذ قرارات بوقف التحويل بين مدارس الصعيد التي شهدت حالات غش خلال العام الماضي، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة 2023

وأوضح المصدر، أنّه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة قبل عقد الامتحانات وتكون متصلة بغرف العمليات الفرعية بجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة 2023 لحظة بلحظة، للتأكد من سيرها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على أعمال الامتحانات، مؤكدا أنّ نسبة الأسئلة المقالية في الامتحانات ستكون 15% فقط، وأسئلة الاختيار من متعدد 85%، علاوة على تدريب 5 آلاف معلم على النظام الجديد والممارسات التدريسية الخاصة بالثانوية العامة، وكيفية إعداد مفردات اختبارية على هذا المستوى.

تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة 2023 إلكترونيا

وأشار المصدر، إلى أنّ أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة 2023، سيتم تصحيحها بشكل إلكتروني دون تدخل العنصر البشري، لتجنب حدوث أي أخطاء، مؤكدا أنّ الأسئلة المقالية سيتم تصحيحها من خلال التابلت وليس الماسحات الضوئية، حيث سيتم تقديرها من خلال 2 من المصححين ومراجعتها مرة أخرى حال تفاوت الدرجات، وسيتم إرسال الإجابات عبر التابلت الخاص بالمصححين، موضحا أنّ الطالب سيجيب عن الأسئلة المقالية بخط يده في ورقة منفصلة.

امتحانات استرشادية لتدريب طلاب الثانوية العامة 2023

وأكد المصدر، أنّه سيتم عمل امتحانات استرشادية لتدريب الطلاب على امتحانات الثانوية العامة 2023، حيث يتوقع عقد الامتحانات الاسترشادية في شهري مارس وأبريل المقبلين، لتدريب الطلاب على شكل الأسئلة المقالية والاختيار من متعدد، منوها بأنّه سيتم التشديد على جميع المديريات التعليمية بتنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة كورونا داخل اللجان الامتحانية، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

غدا إعلان المواصفات الفنية لامتحانات الثانوية العامة 2023

وكانت وزارة التربية والتعليم، أكدت أنّ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيعلن المواصفات الفنية لامتحانات الثانوية العامة 2023، وخطة الوزارة في المرحلة المقبلة، غدا الإثنين في الساعة 12.30 ظهرا، بديوان عام الوزارة.