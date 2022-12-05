«التعليم» تعلن خطوات تجهيز التابلت لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

أعلنت المدارس الثانوية، خطوات تجهيز التابلت والربط على شبكة «school»، استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، المقرر أن تبدأ الأحد، 14 يناير 2023، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الكترونيا بنسبة 85%

وفقاً لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، تُعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، إلكترونياً بنسبة 85% اختيار من متعدد و15% ورقياً، ما عدا «طلاب المنازل، الخاص»، سيؤدون الامتحان ورقيًا، وسيتم تحديد الجدول وفق ظروف كل إدارة ويتولى مدير عام الإدارة الإشراف على الجداول وإجراءات سير الامتحانات ومتابعة تنفيذها واعتماد النتيجة.

خطوات تجهيز التابلت للامتحانات

وأوضحت المدارس، خطوات تحديث أجهزة التابلت لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي وهي كالتالي:

- الضغط على Knox manager ونختار Down load configuration، شبكة G10 لو أمامها install نجعلها delete.

- نضغط على sitting نختار شبكة school نضغط عليها ضغطة مطولة ستظهر قائمة منسدلة نختار آخر اختيار «إدارة ضبط الشبكة».

- ستظهر قائمة بها الهوية فلا تقم بتغير الهوية.

- في شهادة الـ CA نختار don't validate أو عدم المصادقة Mac address type ونختار الاختيار الثاني tablet mac او الخاص بالجهاز اللوحي ثم حفظ.

- التأكد من ظهور كلمة connected وظهور شبكة school.

عند عدم ظهور شبكة school

- لو شبكة enrollment متصلة نختار forget.

- أما شبكة G10 نضغط على Delete مرتين ثم ok.