التعليم توجه الطلاب والمعلمين بمراجعة أجهزة التابلت والتأكد من صلاحيتها

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مجموعة من التعليمات المهمة للمديريات التعليمية، في إطار حرصها على تحسين الخدمات التربوية والتعليمية والارتقاء بالمنظومة التعليمية، والاستعداد لعقد الامتحانات بالمدارس.

وشددت الوزارة - في خطاب للمديريات - على مديري عموم الإدارات التعليمية ومدير مركز التطوير التكنولوجي، بمتابعة صلاحية البنية التحتية بالمدارس الثانوي العام المجهزة، والتنبيه على جميع المدارس باتخاذ اللازم نحو الإبلاغ عن الأعطال ومتابعة الإصلاح مع الدعم الفني.

وأكدت على التنبيه على جميع الطلاب بتشغيل شرائح 4G الخاصة بالتابلت من خلال إحدى الشركات المقدمة لخدمات المحمول، والتنبيه المشدد على جميع المدارس بمراجعة أجهزة التابلت للطلاب والمعلمين والتأكد من صلاحية الأجهزة وعدم وجود أعطال واتخاذ اللازم مع الدعم الفني للاصلاح .

وشددت على تفعيل الأجهزة والتأكد من أنها تعمل داخل نظام الحماية والتأمين «نوكس»، وتحديث نظام التشغيل وتحميل كل التطبيقات التعليمية، وتحميل آخر إصدار من تطبيق الاختبارات الإلكترونية «سويفت أسس»، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تدريب مختصين بالتطوير التكنولوجي بالمديرية والإدارات التعليمية على منصة الاختبارات، والإدخال وإنشاء الاختبارات الإلكترونية وتقديم الدعم الفني والمشاركة مع واضعي الاسئلة في إنشاء وإتاحة الامتحانات الإلكترونية على مستوى الإدارة التعليمية.

وأكدت على التنبيه على الموجهين والمعلمين المختصين والمرشحين لوضع الأسئلة، بالقيام بإنهاء التدريبات الخاصة بإدخال الامتحانات على منصة الاختبارات الإلكترونية والتنسيق مع المختصين بالتطوير التكنولوجي للدعم الفني واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مقار خاصة داخل إحدى مدارس الثانوي العام بالإدارة، والمجهزة والصالحة والمتصلة لتمكن الموجهين والمعلمين المسؤولين عن وضع الأسئلة من الدخول على منصة الاختبارات الإلكترونية لإنهاء كل الإجراءات وإعداد الامتحانات لجميع المواد باستخدام معمل الحاسب الآلي بالمدرسة.