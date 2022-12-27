قناة القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا عن تصاعد الأزمة بين الكوريتين

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا بعنوان «الأزمة الكورية تتصاعد.. بيونجيانج تواصل استفزازاتها لجارتها سول».

وقال التقرير: «التوترات في شبه الجزيرة الكورية متواصلة خاصة مع استمرار كوريا الشمالية في إطلاق صواريخها البالستية، في الناحية الغربية قرب المياه الإقليمية لجارتها الجنوبية».

5 طائرات مسيرة تخترق المجال الجوي لكوريا الجنوبية

وأضاف: «وفي أحد مظاهر تصعيد التوتر في بيونج يانج وسول، قال الجيش الكوري الجنوبي إن 5 طائرات مسيرة كورية شمالية اخترقت المجال الجوي لكوريا الجنوبية، وإن سول ردت بالدفع بمقاتلات وطائرات مروحية هجومية وإطلاق النار في محاولة لإسقاط تلك الطائرات».

وتابع: «الجيش الكوري الجنوبي قدم اعتذارا عن إخفاقه في إسقاط طائرات كوريا الشمالية المسيرة، مؤكدا أنه سوف يطور منظومته الدفاعية وتأمين قدرات هجومية مضادة للتصدي لتلك التصرفات في حال تكرارها».

واستطرد: «في حين اعتبر الرئيس الكوري الجنوبي أن قدرات بلاده العسكرية لا تزال بحاجة لمزيد من التطوير، وفي مواجهة تهديدات كوريا الشمالية تعول سول على دعم الصين الدبلوماسي، إذ أشارت إلى أن بكين قادرة على كبح جماح بيونج يانج، خاصة عند التسليح النووي وهو الدور الذي تطالب الولايات المتحدة الصين دائما بالقيام به من أجل تخفيف التوتر في شبه الجزيرة الكورية».