خبير شؤون آسيوية لقناة القاهرة الإخبارية: لا حرب مباشرة بين الصين وأمريكا في الوقت الحالي

قال الدكتور جلال رحيم، الخبير في الشؤون الآسيوية، إن الوقت غير مناسب للدخول في حرب مباشرة، ومواجهة عسكرية مباشرة بين الصين وتايوان، وبالتالي بين الصين والولايات المتحدة.

وأضاف خلال مداخلة بالفقرة الإخبارية بقناة القاهرة الإخبارية، أنه ليس هناك صراع مباشر عكس ما ينظر بين الصين وتايوان، فالصين وتايوان جارتان منذ الأزل، والصراع بين الحزب الشيوعي والحزب الوطني، الذي خسر الحرب الأهلية أواخر الأربعينيات من القرن الماضي، قديم ومجمد منذ عام 1948، والصراع يتحرك ويخمد حسب المصالح والحسابات الأمريكية الاستراتيجية منها، والاقتصادية والسياسية.

وتابع أن الأمر له علاقة بالنفوذ الصيني والجوار في المنطقة، وبالتالي خطر المواجهة العسكرية ليس مناسباُ في الوقت الحالي للدخول في صراع عسكري، لأن الصين غير مستعدة للدخول في هذا الصراع، وليس هناك ضمانات لها لكسب هذا الصراع، والتوقيت كذلك غير مناسب للولايات المتحدة لأن الولايات المتحدة ما زالت تحتاج بعضا من الوقت لإعادة هيكلة الجيش التايواني.