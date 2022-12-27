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رئيس الرابطة الطبية الأوروبية لقناة القاهرة الإخبارية: يجب التدخل لإنقاذ الصين من تفشي كورونا

كتب:

محمد أسامة رمضان
06:31 م | الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
الصين

الصين

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية، من روما، إن الوضع بالنسبة لانتشار فيروس كورونا بالصين خطير جدًا، وأن لديه معلومات من المرضى والأصدقاء، يتكلمون عن أعداد كبيرة من المصابين وحالات الوفاة، لافتًا إلى أن الصين توقفت عن الإعلان عن عدد الإصابات والوفيات في الفترة الأخيرة، ويجب أن تتدخل فورًا منظمة الصحة العالمية.

وأضاف «عودة»، في مداخلة لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم، أن الوضع في العالم يختلف عن الصين، نظرًا للتعاون الدولي ونسبة التطعيم العالية في أوروبا، بعكس ما جرى في الصين التي تسجل فشلًا كبيرًا في مقاومة الفيروس، وجاء هذا بعد أن ظل المواطنون في المنازل على مدار السنتين ونصف السنة الماضية، وفجأة بدون تدريج أو مراقبة قررت من أجل المظاهرات التي وقعت بها أن ترفع القيود بدون تطعيم أو إجراء مسحات.

وأشار إلى أن هناك نقصًا كبيرًا بالأدوية والأطباء والممرضين، وضغطًا كبيرًا على المستشفيات، ويوميًا يتم تسجيل حرق أكثر من 30 جثمانًا بالصين، وأن ما تجريه الصين حتى الآن قرارات سياسية وليست صحية.

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