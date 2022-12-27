تعديل سن المقبولين للتطوع في الجيش الكويتي من ضباط صف وأفراد للخدمة

أعلن اليوم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي، ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة، الشيخ طلال خالد الأحمد عن تعديل سن المقبولين للتطوع في الجيش الكويتي.

رفع سن التطوع في الجيش الكويتي

وذكرت وسائل الإعلام الكويتية، أنه جرى رفع شرط السن لإعادة تطوع العسكريين من ضباط صف وأفراد للخدمة العسكرية لتكون 55 سنة بدلا من 50 سنة.

جاء هذا القرار من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممن يشملهم القرار لإعادة التطوع في الخدمة العسكرية في الكويت.