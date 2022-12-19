أسعار حفل شيرين عبدالوهاب في الكويت.. تصل لـ16 ألف جنيه

تستعد الفنانة شيرين عبدالوهاب، لإحياء حفلها الغنائي الأول بعد غياب عدة شهور مؤخرا عن مقابلة الجمهور، والذي كان قد تم تحديد موعده شهر أكتوبر الماضي فى دولة الكويت، ولكنه تأجل .

وتم الإعلان مجددا عن موعد حفل الفنانة شيرين عبدالوهاب، والذي سيكون يوم الجمعة الموافق 12 يناير، وذلك على مسرح «الأرينا» بدولة الكويت، وسينطلق الحفل فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتم طرح التذاكر الخاصة بالحفل عبر الموقع الرسمي للأرينا.

أسعار تذاكر حفل شيرين عبدالوهاب

حيث جاءت تذاكر حفل الفنانة شيرين عبدالوهاب، مقسمة الى عشرة فئات الأولى بمبلغ 30 دينارا كويتيا أي ما يعادل 2500 جنيه مصري والثانية بمبلغ 45 دينارا كويتيا والثالثة بمبلغ 65 دينارا كويتيا.

أما الفئة الرابعة من تذاكر الحفل جاءت بمبلغ 70 دينارا كويتيا والخامسة بمبلغ 90 دينارا كويتيا والسادسة بمبلغ 110 دينارات والسابعة بمبلغ 130 دينارا كويتيا والسابعة بـ150 دينارا كويتيا والثامنة بمبلغ 180 دينارا كويتيا أما الفئة الأخبرة فجاءت بمبلغ 200 دينار كويتي أي ما يعادل 16 ألف جنيه مصري.