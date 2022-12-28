أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء.. الكيلو بـ46 جنيها

أسعار الفراخ البيضاء، أمر يهم ويشغل بال الكثيرين بشكل يومي، ممن يفضلون تناول اللحوم البيضاء، ومن يلجأون إلى التوفير مقارنة باللحوم الحمراء وارتفاع سعرها.

ومع أهمية اللحوم البيضاء بالنسبة للكثيرين وتناولها لها بشكل يومي من مشتقاتها المختلفة، تستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي، أسعار الفراخ البيضاء.

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 28-12-2022

سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم بين 46 - 47 جنيها للكيلو، ونحو 85 للفرخة وزن 2 كيلو الطازجة.

وتراوح سعر الشيش البانيه بين 110 لـ120 جنيهًا.

كما تراوح سعر الهياكل بين 28 و30 جنيهًا.

وتراوح سعر الشاورما الدجاج بين 110 جنيهات إلى 120 جنيهًا.

سجل سعر الكيلو من الكبد الصافي نحو 50 جنيهًا.

تراوح سعر الدبابيس بين 60 و70 جنيهًا.

سجل سعر الكبد والقوانص نحو 45 جنيهًا.

تراوح سعر الأوراك الكيلو بين 47 و51 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الشيش طاووق بين 100 و110 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من البانيه اليوم بين 95 و110 جنيه.

تراوح سعر الأجنحة بين 30 و38 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر صدور بالعظم اليوم بين 82 و88 جنيهًا.

تراوح سعر الأوراك المخلية اليوم بين 70 و82 جنيهًا.

الدواجن الحية في المزارع اليوم الثلاثاء

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة اليوم نحو 33 جنيها، وتصل للمستهلك بين 46 و47 جنيها.

كما تراوح سعر الفراخ البلدي اليوم بين 54-58 جنيها,

وتراوح سعر البط اليوم بين 70-72 جنيها للكيلو.