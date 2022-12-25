أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022

رصدت «الوطن» في جولة تفقدية أسعار الفراخ البيضاء اليوم داخل أسواق حدائق القبة وسليمان جوهر بمنطقة الدقي، في ظل إقبال المواطنين على شراء الدواجن لما تحتويه من فيتامينات وعناصر غذائية، ونظرا لانخفاض أسعارها مقارنة باللحوم الأخرى ولهذا يبحث هؤلاء عن أسعار الفراخ اليوم 25 ديسمبر 2022..

في السطور التالية، نعرض أبرز أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد الموافق 25 ديسمبر، في الأسواق ومشتقاتها المختلفة.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

جاءت أسعار الدواجن في المحال التجارية وفق الجولة لتتراوح أسعار الدواجن البيضاء اليوم بين 46 - 47 جنيها للكيلو وباقي الأنواع جاءت كالتالي:

تراوح سعر الشيش البانيه بين 110 جنيهات لـ120 جنيهًا.

وسجل سعر الهياكل الكيلو بين 28 و30 جنيهًا.

وصل سعر شاورما دجاج بين 110 جنيهات إلى 120 جنيهًا.

بلغ سعر الكبد الصافي نحو 50 جنيهًا.

وصل سعر الكبد والقوانص الكيلو إلى نحو 45 جنيهًا.

تراوح سعر الأوراك الكيلو بين 45 و50 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الشيش طاووق بين 100 و110 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من البانيه اليوم بين 85 و100 جنيه.

يصل سعر الأجنحة بين 30 و38 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر صدور بالعظم بين 82 و88 جنيهًا.

تراوح سعر الأوراك المخلية بين 70 و82 جنيهًا.

تراوح سعر الدجاجة الكاملة وزن 2 كيلو نحو 85 جنيهًا.

تراوح سعر الدبابيس بين 60 و70 جنيهًا.

الدواجن في المزرعة اليوم

وعن أسعار الدواجن اليوم بالمزرعة، قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، في حديثه لـ«الوطن»، أن أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 25-12-2022 بالأسواق المختلفة هي:

- سعر الكيلو بالنسبة للفراخ البيضاء في المزرعة اليوم نحو 33 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 46 و47 جنيها.

- سعر الفراخ البلدي اليوم تتراوح بين 54-58 جنيها.

- سعر البط اليوم يتراوح بين 70-72 جنيها للكيلو.