أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 24 ديسمبر 2022

أجرت «الوطن» جولة في سوق حدائق القبة، لمعرفة أسعار الفراخ البيضاء، حيث يقبل الناس على شراء الدواجن لما تحتويه من فيتامينات وعناصر غذائية، ونظرا لانخفاض أسعارها مقارنة باللحوم الأخرى.

في السطور التالية، نعرض أبرز أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت الموافق 24 ديسمبر، في الأسواق ومشتقاتها المختلفة.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

وذكر الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، في حديثه لـ«الوطن»، أبرز أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 24-12-2022 بالأسواق المختلفة.

يصل سعر الكيلو بالنسبة للفراخ البيضاء في المزرعة اليوم السبت الموافق 24 ديسمبر إلى نحو 33 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 46 و47 جنيها.

تراوح سعر الفراخ البلدي اليوم بين 54-58 جنيها.

وتراوح سعر البط اليوم بين 70-72 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن البيضاء ومشتقاتها في المحال التجارية

وجاءت أسعار الدواجن في المحال التجارية كما يلي:

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم بين 46 - 47 جنيها للكيلو.

تراوح سعر صدور بالعظم بين 82 و88 جنيهًا.

تراوح سعر الأوراك المخلية بين 70 و82 جنيهًا.

تراوح سعر الدجاجة الكاملة وزن 2 كيلو نحو 85 جنيهًا.

تراوح سعر الدبابيس بين 60 و70 جنيهًا.

تراوح سعر الشيش البانيه بين 110 جنيهات لـ120 جنيهًا.

وسجل سعر الهياكل الكيلو بين 28 و30 جنيهًا.

وصل سعر شاورما دجاج بين 110 جنيهات إلى 120 جنيهًا.

بلغ سعر الكبد الصافي نحو 50 جنيهًا.

وصل سعر الكبد والقوانص الكيلو إلى نحو 45 جنيهًا.

تراوح سعر الأوراك الكيلو بين 45 و50 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الشيش طاووق بين 100 و110 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من البانيه اليوم بين 85 و100 جنيه.

يصل سعر الأجنحة بين 30 و38 جنيهًا للكيلو.