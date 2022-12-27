أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق المحلية اليوم.. تصل لـ47 جنيها للكيلو

واصلت أسعار الفراخ البيضاء، اليوم الثلاثاء، على استقرارها في الأسواق المختلفة، حيث إن التغيرات في الأسعار بين محافظة وأخرى تختلف بين جنيه واثنين فقط لا غير، نظرا لتكاليف النقل اليومية من المزارع للأسواق.

لذا ولأهمية اللحوم البيضاء لنسبة كبيرة من المواطنين، تستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي، أسعار الفراخ البيضاء.

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 27-12-2022

سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم بين 46 - 47 جنيها للكيلو، ونحو 85 للفرخة وزن 2 كيلو الطازجة، وتراوح سعر الشيش البانيه بين 110 لـ120 جنيهًا، وسعر الهياكل بين 28 و30 جنيهًا، وشاورما دجاج بين 110 جنيهات إلى 120 جنيهًا، والكبد الصافي نحو 50 جنيهًا، وسعر الدبابيس بين 60 و70 جنيهًا.

سعر الكبد والقوانص نحو 45 جنيهًا، الأوراك الكيلو بين 45 و50 جنيهًا للكيلو، الشيش طاووق بين 100 و110 جنيهات، البانيه اليوم بين 85 و100 جنيه، سعر الأجنحة بين 30 و38 جنيهًا للكيلو، صدور بالعظم بين 82 و88 جنيهًا، سعر الأوراك المخلية بين 70 و82 جنيهًا.

الدواجن الحية في المزارع اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة اليوم نحو 33 جنيها، وتصل للمستهلك بين 46 و47 جنيها، والفراخ البلدي اليوم بين 54-58 جنيها، وسعر البط 70-72 جنيها للكيلو.