أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

تواصل أسعار الفراخ اليوم ومشتقاتها استقرارها في الأسعار المحلية والمزارع، حيث تتوافر كميات كبيرة في الأسواق تم ضخها لسد احتياجات المواطنين.

ورصدت «الوطن» أسعار الفراخ البيضاء اليوم داخل أسواق حدائق القبة وسليمان جوهر بمنطقة الدقي، في ظل إقبال المواطنين على شراء الدواجن لما تحتويه من فيتامينات وعناصر غذائية.

أسعار الفراخ اليوم 26 ديسمبر 2022

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم بين 46 - 47 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الشيش البانيه بين 110 جنيهات لـ120 جنيهًا، وسجل سعر الهياكل بين 28 و30 جنيهًا، ووصل سعر شاورما دجاج بين 110 جنيهات إلى 120 جنيهًا، وبلغ سعر الكبد الصافي نحو 50 جنيهًا، وتراوح سعر الدجاجة الكاملة وزن 2 كيلو لنحو 85 جنيهًا، وتراوح سعر الدبابيس بين 60 و70 جنيهًا.

سعر الكبد والقوانص اليوم

ووصل سعر الكبد والقوانص الكيلو إلى نحو 45 جنيهًا، وتراوح سعر الأوراك الكيلو بين 45 و50 جنيهًا للكيلو، تراوح سعر الشيش طاووق بين 100 و110 جنيه، وتراوح سعر الكيلو من البانيه اليوم بين 85 و100 جنيه، ووصل سعر الأجنحة بين 30 و38 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر صدور بالعظم بين 82 و88 جنيهًا، وتراوح سعر الأوراك المخلية بين 70 و82 جنيهًا.

الدواجن في المزرعة اليوم

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة اليوم نحو 33 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 46 و47 جنيها، وسعر الفراخ البلدي اليوم بين 54-58 جنيها، وسعر البط بين 70-72 جنيها للكيلو»، وفق الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، في حديثه لـ«الوطن».