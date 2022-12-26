مقتل شاب بالعمرانية.. دفع حياته ثمن حماية طفل في مشاجرة

تجري النيابة العامة معاينة تصويرية لجريمة مقتل شاب بالعمرانية على يد 3 أشخاص في شارع المستشفى بدائرة القسم في محافظة الجيزة، وذلك أثناء تدخله لفض مشاجرة والدفاع عن سائق «توكتوك» بعد مشاهدته شقيقين يضرباه بمساعدة صديق لهما، بسبب أولوية المرور.

مقتل شاب بالعمرانية.. 3 دقائق لخصت الجريمة

ومَثل المتهمين جريمة مقتل شاب بالعمرانية، وذلك بعدما أصابوا صاحب محل بإصابات خطيرة، بسبب التدخل لفض مشاجرة بين عدد 3 متهمين وسائق توكتوك يبلغ من العمر 12 عامًا، بعد مشاهدتهما له بضربه وإهانته بسبب أولوية المرور، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

طعن المجني عليه بسلاح أبيض مطواة

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة، إخطارًا من قسم شرطة العمرانية يفيد بمقتل شاب على يد 3 أشخاص، بسلاح أبيض «مطواة»، مُسددين له طعنة نافذة في الرقبة والتي أودت بحياته في الحال، وفروا هاربين من مسرح الجريمة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهم بعد إعداد عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة وتتبع خط سيرهم.

حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتتولي النيابة العامة التحقيق في واقعة مقتل شاب بالعمرانية على يد المتهمين، والتي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.