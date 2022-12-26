إصابة 9 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالفيوم

أصيب 9 أشخاص، قبل قليل، في مشاجرة نشبت بين عائلتين، بقرية كفور النيل بمحافظة الفيوم، اُستخدم خلالها الأسلحة النارية والبيضاء، بسبب خلافات الجيرة، حيث بدأت بمشادة كلامية وتطورت إلى مشاجرة.

وانتقلت قوة من مركز شرطة الفيوم على الفور إلى مكان المشاجرة، وجرى السيطرة عليها وضبط طرفيها، كما جرى نقل المصابين للمستشفى.

بلاغ بمشاجرة بين عائلتين

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لُطيّف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بين عائلتين في قرية كفور النيل بنطاق المركز، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 9 أشخاص

وانتقلت على الفور، قوة من مركز شرطة الفيوم، برئاسة المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث المركز، إلى مكان نشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية كفور النيل بدائرة المركز، وتبينّ إصابة 9 أشخاص، بينهم شخصًا مصاب بطلق ناري خرطوش وحالته حرجة، و8 آخرين مصابين بإصابات متوسطة إثر تعرضهم للضرب بآلات حادة.

ودفع مرفق الإسعاف، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا للكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة، ليتم تقديم العلاج اللازم لهم.

ضبط طرفي المشاجرة

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط طرفي المشاجرة، حيث تبادل الطرفان الإتهامات فيما بينهما، وألقى كل منهما اللوم على الآخر في بدء المشاجرة، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشاجرة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

السجن في انتظار الجناه

وكشف حازم عبد العليم ديوان المحامي بالنقض، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أنّ الجناه المتهمين في هذه الواقعة، سيتعرضون للسجن، وفقًا للمادة رقم 46 من قانون العقوبات، والتي تتضمن عقوبات رادعة لجرائم الشروع في القتل، موضحًا أنّه يقصد بها البدء في تنفيذ أي فعل يكون القصد منه القيام بارتكاب جنحة أو جناية، حتى وإن خاب أثرها أو وقفت لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، مثل تدارك المصابين بالعلاج.