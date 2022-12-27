خبير قانوني لقناة القاهرة الإخبارية: المجتمع المدني اللبناني يعيش أزمة حادة

قال الدكتور خالد الخير، أستاذ القانون العام، إن المجتمع المدني في لبنان يعيش أزمة حادة، على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، نظرا للظروف السياسية وغيرها التي يعانيها لبنان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مطروح للنقاش» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك جمعيات مجتمع مدني أهلي تحاول أن تستنهض نفسها لمواكبة احتياجات ومتطلبات المجتمع اللبناني، ولكن حتى الآن لم تنجح في تحقيق الهدف المنشود، وفي المقابل هناك هجمة كبيرة جدا من قبل الجمعيات الأوروبية والأمريكية تقتحم الساحة اللبنانية، لدعم المواطن اللبناني في هذه الأزمات، لكن في المقابل هناك بعض المخاوف والمحاذير من هذه الجمعيات التي تسرح وتمرح في لبنان بشتى الصعد.

وتابع: «نحن لا نستطيع أن نغلق أعيننا عما يقل عن مليون ونصف مليون سوري اليوم، وهم إخوة لنا في لبنان بكل احتياجاتهم، وكذلك ما يعانيه الشعب اللبناني اليوم من احتياجات وهناك مشاكل عديدة ومخاوف أن هذه الجمعيات غير الحكومية التي تقتحم لبنان؛ تستطيع أن تجمع أكبر قدر من المعلومات عن المواطنين والطوائف والأحزاب من الأرض، ما يضر بمصالح البلاد العليا بعد ذلك».