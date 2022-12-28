فرص عمل لشباب قنا.. تعرف على الشروط والمواصفات لوحدات الطعام المتنقلة

تواصل الوحدات المحلية في مدن محافظة قنا، استقبال طلبات الشباب الذين يرغبون في الحصول على وحدات متنقلة لإعداد وبيع الأطعمة في الشوارع وفق شروط معينة، حيث تم فتح باب التقديم لوحدات الطعام، من يوم الأحد الماضي، وفقا للائحة المعتمدة بآداب السلوك والإرشادات والمواصفات الفنية لها، ويستمر التقديم حتى 18 يناير المقبل 2023، ويأتي ذلك في إطار توفير فرص العمل للشباب وتعظيم الموارد وذلك لضمان توفير حياة كريمة للمواطنين.

وتنشر «الوطن» المستندات والشروط والمواصفات اللازمة للحصول على وحدات الطعام المتنقلة التي توفرها المحافظة، وذلك بحسب ما أعلنته للوحدات المحلية وديوان عام محافظة قنا سابقا.

المستندات المطلوبة لترخيص وحدات الطعام المتنقلة

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمتقدم بالترخيص.

- اسم طالب الترخيص ولقبة ومحل إقامته ونوع الوحدة والمساحة اللازمة لها والحيز الجغرافي المطلوب الترخيص فيه.

- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترخيص حديثة.

- شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو تأجيلها بالنسبة للذكور وشهادة تأدية الخدمة العامة بالنسبة للإناث.

- رخصة قيادة للمركبة سارية إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطريق.

- شهادة صحية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد بأنه تم معاينة المركبة واستيفائها بالاشتراطات للمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء.

- شهادة صحية سارية للمتقدم للترخيص.

- أن يكون المتقدم من أبناء المدينة أو القرى التابعة للمركز.

-ألا يقل السن عن21 عاما للمتقدم لعربات الطعام.

- إحضار خطاب من التأمينات الاجتماعية يفيد بأنه مؤمن على المتقدم للترخيص.

- عدم حصول المتقدم على شقة أو خط سير سيارة أو محل من الوحدة المحلية.

-إذا كان منح الترخيص من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرح لها بذلك أو من خلال الصناديق المعنية بالمشروعات الخدمية والتنموية يتم تضمين العقد المبرم بينها وبين مشغل وحدة الطعام المتنقلة نصا تعاقديا يتضمن القواعد المتعلقة بالوحدة حال وفاة المرخص له.

المواصفات الفنية لوحدة الطعام المتنقلة في قنا

- تكون عربة الأطعمة والمشروبات 3م طول* 2.5م عرض* 2.3م إرتفاع الوحدة الرئيسي لوحدة الطعام ومصنوعة من الهيكل الحديد المعالج ضد الصدأ بتصميم معتمد ومزود بعدد 3 دنجل وبعدد 4عجلات كاوتش مقاس 13×70×145 مناسب ومطابق التالية:-

*التغليف الخارجى: ألواح ذات جودة عالية أو الأستانلس ستيل وقرص تحضير الطعام من الأستانلس ستيل.

*التغليف الداخلى: مصنع من ألواح أستانلس ستيل 304 مسنفر سمك1.8مم .

*الارضيات: تكون من خشب كونتر 16مم معالج ضد المياه والرطوبة ومغلف بألواح ألمنيوم مضلع مقاوم للانزلاق.

*العزل: يتم تركيب عوازل حرارية من الصوف الصخرى للجوانب والسقف من الداخل كثافة 60 كجم/5 متر

* مزودة بعدد 1 خزان مياه استانلس سعة 100 لتر.

* وعدد 1 خزان صرف مياه بلاستيك 150لتر .

* عدد 1 حوض غسيل إيدى يعمل الركبة

* عدد 1 حوض 2 عين مقاس 150 سم× 60سم × 85سم

* باب رئيسى مقاس 90سم×210سم أمامة سلم دخول 3 درجات

* مزودة بوحدة جر المقطورة ومجهزة بوحدة جر مفصلية

* عدد واحد هوود مطبخ متر واحد

* توفير أرفف لتخزين المواد الغذائية الجافة وعدم وضعها على الأرض.

- أعمال الكهرباء بعربة الطعام:-

* عدد لوحة كهربائية رئيسية مجهزة بمفتاح رئيسى لوصيل الكابل الرئيسي للتشغيل

* عدد 4 كشاف إنارة داخلية بدائرة كهرباء من سلك نحاس نوع جيد 2×2مم _داخل مواسير بلاستيك 16مم

* تكون دائرة السخان سلك نحاس نوع جيد 2×4 مم _ داخل مواسير بلاستيك 16 مم

* تكون دوائر البرايز من سلك نحاس نوع جيد 2×2 مم_ داخل مواسير بلاستيك 16 مم

* تكون الوحدة مزودة بشفاط كهربائى نوع جيد كام التوصيل بالبرايز بعدد 4 برايز من نوع جيد.