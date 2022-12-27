محافظ قنا يشهد إطلاق برنامج «فرصة» في قرية المراشدة «صور»

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إطلاق برنامج «فرصة» بقرية المراشدة، التابعة لمركز الوقف، تحت شعار «مبادرة قرية بلا فقر» للتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية لقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، ومؤسسة التكافل الاجتماعي.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد غفران، مدير عمليات برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي، والنائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب، والشيخ ماهر علي جبر، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، والمهندسة إيمان محمد علي، المقرر المناوب للمجلس القومي للمرأة، وعزت السيد محمد، رئيس مدينة الوقف، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وجمع غفير من سيدات وأهالي مركز الوقف.

مشروعات متناهية الصغر في قنا

وتفقد محافظ قنا عددا من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الممولة من برنامج فرصة بمختلف المجالات، مؤكدا أن برنامج «فرصة» أحد أهم برامج وزارة التضامن الاجتماعي، الذي يعمل على دعم التمكين الاقتصادي والاستثمار في الأفراد المستهدفين، من خلال تعديل سلوكهم وتشجيعهم على الدخول في الأنشطة الانتاجية، والانتقال من شبكة الحماية إلى الاستقلال المادي، عبر تطوير رأس المال البشري، والثقافة المالية والمهارات الحياتية والتدريب والاستثمار في الأعمال التجارية الجماعية والصغيرة الخاصة.

محافظ قنا: «حياة كريمة» مشروع قومي ضخم

وأكد «الداودي» أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعد مشروعا قوميا عملاقا، يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري في حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا، وتوفير حياة كريمة؛ إذ تهدف إلى تنمية الأسرة المصرية في قرى المبادرة، من خلال إطلاق برنامج فرصة لمبادرة «قرية بلا فقر»، ويجرى تنفيذ مشروعات إنتاجية مدرة للدخل للمستفيدات ببرنامج الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة» لتحسين وتنمية دخولهم، بما يتناسب مع طبيعة البيئة المحيطة.

وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة لم يعد شعارها رعاية الفئات الأولى بالرعاية فحسب، بل أصبح لها منهجا جديدا، تحت شعار «فرصة جديدة لتغيير وجه الحياة وتحقيق الذات بالعمل والإنتاج»، وذلك من خلال التمكين الاقتصادي لنقل الأسر الأكثر احتياجا من دائره الفقر إلى العمل والإنتاج والحياة الأفضل اقتصاديا، والعمل على تعظيم الاستفادة، وذلك من خلال مشروعات تنموية مدرة للدخل في ضوء منظومة الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا.

وأشار إلى أن انطلاق مبادرة قرية بلا فقر بقرية المراشده، كمرحلة أولى للمبادرة، وذلك بهدف التمكين الاقتصادي لأهالي القرية؛ إذ يجرى تنفيذ 150 مشروعا للأسر الأولى بالرعاية، وذلك بتسليمهم ادوات ومستلزمات مشاريع قروض عينية دوارة سريعة التسويق، تتناسب مع موارد واحتياجات البيئة يتم دراستها وتنفيذها طبقا لمعدلات نجاح عالية.

مبادرة قرية بلا فقر

من جانبه، أكد مدير عمليات برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي، أنه جرى اعتماد تنفيذ مبادرة «قرية بلا فقر» في 10 محافظات على مستوي الجمهورية، موضحا أن اليوم نشهد إطلاق المبادرة بقرية المراشدة لمشروعات تتناسب مع احتياجات البيئة المحيطة، بلغت قيمة تمويلها مليون ونصف جنيه كمرحلة أولى، لافتا إلى أنه سيجرى تطبيق المبادرة بجميع قرى «حياة كريمة» بمحافظة قنا كمرحلة ثانية، مثنيا على الدعم الكبير والمميز من المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي لتنفيذ البرنامج.