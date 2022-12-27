قناة الحياة تستعرض مشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية بأسوان

عرضت قناة الحياة، تقريرًا عن مشروعات مبادرة تطوير عواصم المحافظات والمدن، وتحديدًا مشروع إعادة تأهيل منطقة الطابية التاريخية، ضمن مشروعات تطوير عواصم المحافظات والمدن، بأسوان.

ويتضمن المشروع، إنشاء بوابات رئيسية وفرعية وأسوار، وتطوير منطقة حدائق مسجد الطابية، وتوسعة الشوارع الرئيسية المحيطة، مستهدفا إحياء الهوية البصرية لهذه القيمة التاريخية والحضارية.

إعادة تأهيل منطقة الطابية

ويشمل المشروع أيضًا، توسعة شوارع الشواربي الجديد والبندر والشوارع الجانبية، وإنشاء ساحة انتظار منطقة الطابية للسيارات، لاستيعاب الكثافة المرورية في قلب مدينة أسوان.

كما تستهدف أعمال تطوير منطقة الطابية التاريخية، زيادة الإنسيابية المرورية للسيارات في ميدان الطابية والشوارع المتقاطعة.