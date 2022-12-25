«الاتصالات» لـ قناة الحياة: إنفاق 85% من موارد صندوق مصر الرقمية على مشروعات التحول

قال الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي، إن قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية هدفه تمويل مشروعات التحول الرقمي من خلال الخدمات المقدمة وموازنة الدولة، ويتولى مجلس الوزراء التعامل مع الصندوق بشكل محوكم، لافتا إلى أن جميع قواعد البيانات الخاصة بالصندوق والتمويل تكون محوكمة.

توجيه 15% من واردات الصندوق للجهات الحكومية

وأوضحت «العطار» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن 15% من موارد الصندوق يوجه للجهات الحكومية لتحسين الدخل كونها جزءا من المنظومة، و85% ستنفق على مشروعات التحول الرقمي، ومن ثم يكون الاعتماد على منظومة الموازنة في طريقه للتلاشي.

القانون حدد أوجه الإنفاق بدقة

وأشار نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي إلى أن القانون حدد أوجه الإنفاق بدقة على الخدمات والبنية التحتية والبرامج، لافتا إلى أن حوكمة الصرف تمت بشكل جيد، إضافة لاهتمام الصندوق بمنصة مصر الرقمية كونها الوسيلة المتاحة لتقديم الخدمات.