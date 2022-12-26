نهاد أبو القمصان لـ قناة الحياة: طول مدة قضايا الطلاق يزيد الغضب بين الطرفين

قالت الدكتورة نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن طول مدة التقاضي في مشكلات الطلاق له آثار سلبية على المجتمع والقضية بشكل عام، ويزيد من الغضب والعداء بين الطرفين.

وأوضحت أبو القمصان، في مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية الحياة، أنها طالبت بأن تتضمن قضية الطلاق كل الاحتياجات والطلبات من الطرفين لتتم مناقشتها مرة واحدة، متابعة: «لدينا نماذج لعقود اتفاق ودية مسجلة وتم تسليمها للمحكمة، أما ما يحدث حاليا بعد الانفصال قضية لحقوق الزوجين وقضية لحقوق الطفل، والطرفين في النهاية خاسرين لأن الزواج لم يكن هدفه الطلاق في النهاية».