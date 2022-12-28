حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 28-12-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، تفاصيل حظك اليوم لكافة الأبراج اليوم الأربعاء الموافق 28 ديسمبر، على الصعيد المهني والعاطفي.

وترصد السطور التالية حظك اليوم لكافة الأبراج المختلفة على الصعيد المهني والعاطفي، بحسب حديث خبيرة الفلك لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل 28-12-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في وضع معاكس.. لا تبالغ في حساسيتك، ومن المهم أن تتأنى في ردود أفعالك مع الأحباب والأصحاب.

حظك اليوم برج الحمل 28-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تتحرك بحذر.. كن كتوما ومتعقلا وانتبه لصحتك وسلامتك.

حظك اليوم برج الثور 28-12-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يمدك بروح تفاؤل ورغبة في الانطلاق.

حظك اليوم برج الثور 28-12-2022 على الصعيد المهني

اليوم مناسب لمتابعة نشاط محبب يعود عليك بالنفع أو لدراسة فكرة مختلفة ومميزة.

حظك اليوم برج الجوزاء 28-12-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس، وعليك ألا تدع الشكوك تسيطر عليك، وتعكر صفو حياتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 28-12-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق، ولكي تمر الأمور بسلام كن منتبها لحقوقك، ولا تتسرع في ردودك وقراراتك.

حظك اليوم برج السرطان 28-12-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الحظ يجعلك أكثر قدرة على إظهار مشاعر الحب والحنان.

حظك اليوم برج السرطان 28-12-2022 على الصعيد المهني

تؤثر فيمن حولك وتعلمهم بلطف، وتكسب التأييد ويحيط بك المعجبون من كل جانب.

حظك اليوم برج الأسد 28-12-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يساعدك اليوم على استعادة سلامك وهدوءك النفسي.

حظك اليوم برج الأسد 28-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك على التخطيط، وتبدو اليوم مستعدا لتوضيح سلامة موقفك المالي وتكسب التأييد.

حظك اليوم برج العذراء 28-12-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن تتجنب العصبية كي لا تؤدي لاشتباكات زوجية.

حظك اليوم برج العذراء 28-12-2022 على الصعيد المهني

حظك اليوم لمواليد برج العذراء، يشير إلى ا القمر في مواجهة برجك يطالبك أن تتحلى بالصبر إذا اعترضت طريقك العقبات ومن المهم ألا تغامر.

حظك اليوم برج الميزان 28-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل.. تستطيع أن تحرز تقدما سريعا إذا استفدت من أخطاء الماضي.

حظك اليوم برج الميزان 28-12-2022 على الصعيد العاطفي

تبدو أكثر استعدادا للعطاء وللتفاهم مع الأهل والأصحاب.

حظك اليوم برج العقرب 28-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس يعدك بالسهولة واليسر، وتعلن عن مواهبك ببساطة.

حظك اليوم برج العقرب 28-12-2022 على الصعيد العاطفي

تجد سعادتك الحقيقية في كل ما تقدمه من جهد وعطاء لصالح الأخوة والأحباب.

حظك اليوم برج القوس 28-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. إذا استفزك أحد الزملاء أو الأقارب عيك أن تتحكم في عصبيتك.

حظك اليوم برج القوس 28-12-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يسبب لك إزعاجا.. حاول ألا تبالغ في مشاعر الأسى، وقاوم التشوش والانفعال.

حظك اليوم برج الجدي 28-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يساعدك أن تعطي انطباعا ساحرا وتترك أثرا في النفوس.

حظك اليوم برج الجدي 28-12-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمنحك فرص متعددة للعيش سعيدا وتعبر عن مشاعرك ببلاغة لمن تحب.

حظك اليوم برج الدلو 28-12-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني يدفعك للتركيز على إدارة قضايا مهنية ومالية، وعليك اليوم أن تراجع جيدا خياراتك تجنبا للخسارة.

حظك اليوم برج الدلو 28-12-2022 على الصعيد العاطفي

المشتري في منزل العلاقات، وقد يحمل لك ذلك تفاهما أفضل مع من حولك، فقط لا تتسرع في أقوالك ووعودك.

حظك اليوم برج الحوت 28-12-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك اليوم ثقة بالنفس وقدرة على التواصل مع من تحب.

حظك اليوم برج الحوت 28-12-2022 على الصعيد المهني

تتصرف اليوم بإيجابية، وتبدو قادرا على إزالة العقبات من طريقك.