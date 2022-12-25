حظك اليوم برج العذراء الأحد عاطفيا ومهنيا.. تجني فوائد عديدة

يتميز مولود برج العذراء بالقوة والثبات، ويتظاهر بعدم تأثره مهما كان بداخله حزينا ومصدوما، فهو لديه كبرياء كبير وإحساس عالي بالنفس يمنعه من الخضوع أو الشعور بالذل أو الحاجة لأحد، فهو يقدر على أن يعيش وحده، ويتغلب على الصدمات سريعا ويتجاوزها مهما كانت قوية وصادمة، وهو شخص طيب القلب كثيرا يحب أن يتعامل ببساطة دون حسابات ولكنه لا يجد مقابل لذلك من أشخاص كثيرون حوله.

وتقدم «الوطن»، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الأحد الموافق 25 ديسمبر 2022، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزل العمل اليوم وهو ما يساعدك على تنظيم وقتك بشكل جيد و بصورة عملية وواقعية وتجني فوائد عديدة اليوم نظرا لترتيبك وتنظيمك، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد بمنزل الحب اليوم بالنسبة لمواليد برج العذراء، وهو ما يعدانك بأوقات مميزة سعيدة تجمعك بالأحباب والأصحاب، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.