حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 25-12-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الفلك وعلم الأبراج عبير فؤاد، توقعاتها وحظك اليوم الأحد 25 دسمبر 2022، لكافة مواليد الأبراج الفلكية.

ويبحث قطاع عريض من المواطنين يوميًا عن حظك اليوم لمعرفة ما يخبرهم به خبراء الأبراج من توقعات ونصائح، التي توضح لهم الطرق الصحيحة للتعامل مع الشريك والجانب العاطفي وكذلك في محيط العمل والصحة.

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، جاءت تفاصيل حظك اليوم لمواليد الأبراج المختلفة اليوم الأحد الموافق 25 ديسمبر، كما يلي:

حظك اليوم برج الحمل 25-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يمدك بحضور أخاذ، وتتعامل بإيجابية وتكسب الإعجاب.

حظك اليوم برج الحمل 25-12-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب لعقد لقاءات وإصلاح ما انكسر مع البعض.

حظك اليوم برج الثور 25-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وقد تشعر بأزمة ثقة، وعليك أن تقوم بما عليك بدقة كي تشعر بالأمان.

حظك اليوم برج الثور 25-12-2022 على الصعيد العاطفي

حاول اليوم أن تحقق توازنا في حياتك الخاصة وقاوم ميلك للعناد.

حظك اليوم برج الجوزاء 25-12-2022 على الصعيد العاطفي

تميل اليوم لتبادل الحوار والأفكار مع الأخوة والأحباب وتبدو حاضر الذهن منفتحًا.

حظك اليوم برج الجوزاء 25-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يساعدك اليوم على تحقيق مكسب، والتواصل بنجاح مع أناس من كل الاتجاهات، بشرط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 25-12-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش، الوضع الفلكي يدفعك اليوم للحفاظ على روح الود في تعاملاتك مع البعض.

حظك اليوم برج السرطان 25-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات، يدفعك لتحقق أرباح وفوائد وقد تتوصل لنتائج تهمك وينفعك تفكيرك في المستقبل، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 25-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك، وقد يجعلك ذلك مندفعًا أو يصيبك بالقلق، لا تتسرع في أقوالك وقراراتك.

حظك اليوم برج الأسد 25-12-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا، سيطر على انفعالاتك وتعاون مع شريك حياتك بهدوء.

حظك اليوم برج العذراء 25-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل مولود برج العذراء يساعدك اليوم على تنظيم وقتك بصورة عملية وواقعية وتحرز فائدة.

حظك اليوم برج العذراء 25-12-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد بمنزل الحب، يعدانك بأوقات هانئة تجمعك بالأحباب والأصحاب.

حظك اليوم برج الميزان 25-12-2022 على الصعيد المهني

تتخلص من معاكسة القمر وتسترد حماسك وإحساسك بالأمان وتتعاطف وتشارك من حولك بحب.

حظك اليوم برج الميزان 25-12-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الخلافات، القمر في منزل الحب يساعدك على التفاهم مع من تحب بدبلوماسية ووضوح.

حظك اليوم برج العقرب 25-12-2022 على الصعيد العاطفي

القمر وزحل في مربع برجك، وعليك اليوم أن تتجنب الشجار مع من حولك ويجب أن تقوم بخطوة نحو الإصلاح.

حظك اليوم برج العقرب 25-12-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي ضاغطًا، ويجب أن تترك مسافة كافية تفصلك عن مثيري المشاكل والشغب.

حظك اليوم برج القوس 25-12-2022 على الصعيد المهني

اليوم تستطيع أن تظهر جيدًا ما لديك من معرفة ويُستمع إليك بشغف.

حظك اليوم برج القوس 25-12-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يمدك بالكلمات المناسبة لإعادة الهدوء من حولك.

حظك اليوم برج الجدي 25-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المال وقد تطرح اليوم حلولًا فعالة، إذا راجعت جيدًا حساباتك وخطواتك.

حظك اليوم برج الجدي 25-12-2022 على الصعيد العاطفي

قد تكون هناك فرصة اليوم للتفاوض حول أمور تهمك، لكن لا تعلن للآخرين أخبارك الشخصية وتجنب الزهو بنفسك.

حظك اليوم برج الدلو 25-12-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط، القمر في برجك يمدك بكل الطاقة، وتسحر قلوب من حولك.

حظك اليوم برج الدلو 25-12-2022 على الصعيد العاطفي

تتصرف اليوم بنعومة وعذوبة مع من تحب وتحصل على إعجاب الجنس الآخر بسهولة.

حظك اليوم برج الحوت 25-12-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك أن تحفظ الأسرار، ولا تسمح بالتدخل في شئونك الخاصة مع الحفاظ على التواضع.

حظك اليوم برج الحوت 25-12-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط الملقاة على عاتقك، عليك أن تقوم بواجبك مع مراعاة أخذ قسط وافر من الراحة، وعدم إهمال أي عارض صحي.