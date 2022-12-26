حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 26-12-2022 عاطفيا ومهنيا

يهتم كثيرون بمعرفة ما يحمله لهم الطالع قبل العام الجديد 2023، واليوم الإثنين كشفت خبيرة الفلك وعلم الأبراج عبير فؤاد، عن توقعاتها وحظك اليوم لمواليد الأبراج الفلكية.

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، جاءت تفاصيل حظك اليوم لمواليد الأبراج المختلفة اليوم، كما يلي:

حظك اليوم برج الحمل 26-12-2022 على الصعيد المهني

اليوم مناسب لمباشرة مشروعاتك وعلاقاتك وتحقق تقدما في خطواتك المهنية.

حظك اليوم برج الحمل 26-12-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الأصدقاء يمدك بروح المرح والانطلاق وتعبر عن نفسك بحرية.

حظك اليوم برج الثور 26-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وقد يربكك التغيير ويشوشك وعليك بالتماسك وعدم التوتر.

حظك اليوم برج الثور 26-12-2022 على الصعيد العاطفي

حاول أن تقاوم مشاعرك السلبية.. واحم نفسك من الظنون.

حظك اليوم برج الجوزاء 26-12-2022 على الصعيد العاطفي

تبدو اليوم رائعا وأخاذا وأكثر قدرة على المشاركة.

حظك اليوم برج الجوزاء 26-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ والوقت يسمح بلقاءات ناجحة مع أشخاص من الخارج، والوقت مناسب لتحقيق مكاسب.

حظك اليوم برج السرطان 26-12-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. يمدك الفلك بنظرة تفاؤل نحو المستقبل وتنفتح لك الأبواب بسهولة.

حظك اليوم برج السرطان 26-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك للتغلب على أي عوائق أو ضائقة مالية وتحوّل المشكلة لمكسب.

حظك اليوم برج الأسد 26-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. حاول أن تكون أكثر لباقة وتفاهما مع المحيطين بك، مع الانتباه لحقوقك والتأني في قراراتك.

حظك اليوم برج الأسد 26-12-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا انتبه.. قد تميل للعصبية وللقسوة على شريك حياتك.

حظك اليوم برج العذراء 26-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة مولود برج العذراء واليوم تعرف كيف تخلق جوا نشيطا من حولك.

حظك اليوم برج العذراء 26-12-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل العلاقات تساعدك أن تتكلم بهدوء وتوطد علاقتك بمن تحب أو بشريك حياتك.

حظك اليوم برج الميزان 26-12-2022 على الصعيد المهني

اقتران القمر مع زحل يمنحك نضجا ويجعل اليوم مناسبا لإصلاح علاقاتك ولإيجاد حلول ناجعة.

حظك اليوم برج الميزان 26-12-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك تبدو متفائلا وتجمعك أوقات سعيدة بالأهل والأحباب.

حظك اليوم برج العقرب 26-12-2022 على الصعيد العاطفي

القمر يقترن مع زحل في مربع برجك وقد يجعلك ذلك تختلق المشاكل، وعليك أن تحذر العصبية كي تتفادى الصدام مع الأهل والأحباب.

حظك اليوم برج العقرب 26-12-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تتحكّم في أعصابك إذا وضع البعض العراقيل أمامك.

حظك اليوم برج القوس 26-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يساعدك اليوم على الوصول لما تريد بلباقة وتكلل خطواتك بالنجاح.

حظك اليوم برج القوس 26-12-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يساعدك اليوم على الاقتراب من الأحباب وقد تجد حلا لمشاكل شخصية.

حظك اليوم برج الجدي 26-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني واليوم عليك أن تحافظ على تركيزك واهتم بمراجعة خطواتك وقراراتك.

حظك اليوم برج الجدي 26-12-2022 على الصعيد العاطفي

حاول أن تتعامل بهدوء في علاقاتك كي تحسن التصرف.

حظك اليوم برج الدلو 26-12-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تناغم القمر مع المريخ يمنحك اليوم فرصة لتحقيق مكاسب وتقوم بخطوات موفقة.

حظك اليوم برج الدلو 26-12-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك سحرا وجاذبية ويساعدك على إثبات وجودك في كل مكان تتواجد فيه.

حظك اليوم برج الحوت 26-12-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بعدم الحديث عن حياتك الشخصية، وعليك بمراقبة الأجواء من حولك في صمت.

حظك اليوم برج الحوت 26-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك اليوم أن تتحكم في حساسيتك وأن تعمل في سرية وكتمان.