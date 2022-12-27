حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 27-12-2022 عاطفيا ومهنيا

صرحت خبيرة الأبراج وعلم الفلك، أن توقعات وحظك اليوم المرتبطة بالمواليد، تسير بشكل هادئ، إذ لا توجد محاذير قوية لأصحابها بل تتجه الأمور نحو التحسن على كافة الأصعدة.

ويهتم كثيرون بمعرفة ما يحمله لهم الطالع قبل العام الجديد 2023، واليوم الثلاثاء كشفت عبر فؤاد، عن توقعاتها وحظك اليوم لمواليد الأبراج الفلكية.

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، جاءت تفاصيل حظك اليوم لمواليد الأبراج المختلفة اليوم ومنها مولود برج العذراء على سبيل المثال، كما يلي:

حظك اليوم برج الحمل 27-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة وعليك أن تهتم بصحتك وسلامتك، ولا تهمل أي شكوى صحية.

حظك اليوم برج الحمل 27-12-2022 على الصعيد العاطفي

في الأفق تطورات تفرض نفسها، وعليك أن تتأمل وتراقب في صمت.

حظك اليوم برج الثور 27-12-2022 على الصعيد المهني

تبدو اليوم مشرقا ولبقا وتتمتع بكل الحيوية والنشاط، فقط لا تغامر وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الثور 27-12-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الحادي عشر يجعلك تلفت الانتباه ويلتف من حولك الأصدقاء.

حظك اليوم برج الجوزاء 27-12-2022 على الصعيد العاطفي

معاكسة القمر تدفعك للابتعاد ولمراجعة الماضي والعيش في ذكريات مؤلمة.. حاول أن تقاوم!

حظك اليوم برج الجوزاء 27-12-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وقد يربكك عدم النظام، تأنّ في قراراتك، ولا تغامر، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 27-12-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الوضع الفلكي يدفعك اليوم نحو مساعدة الأحباب ودعمهم ويقدر الجميع عطاءك.

حظك اليوم برج السرطان 27-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك مستعدا للعطاء وتتصرف بكرم أخلاق، وفي المقابل تحقق مكاسب، بشرط أن تحافظ على حقوقك ولا تغامر.

حظك اليوم برج الأسد 27-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات مما يجعلك اليوم تنظر للمستقبل بواقعية وتلتمس أسبابا للنجاح.

حظك اليوم برج الأسد 27-12-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يساعدك اليوم على الاقتراب بود ممن تحب، وتتواصل مع من حولك بصورة أفضل.

حظك اليوم برج العذراء 27-12-2022 على الصعيد المهني

يطالبك الفلك بأن تحمي نفسك من أي استفزاز وعليك أن تحمي مصالحك وحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 27-12-2022 على الصعيد العاطفي

اعتمد اليوم على سعة أفقك لتبدد أي سوء تفاهم مع الأحباب أو مع شريك حياتك.

حظك اليوم برج الميزان 27-12-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل العمل يمنحك إصرارا.. في الأفق مستجدات وقد ترفع اليوم درجة عطائك لتعطي انطباعا جيدا.

حظك اليوم برج الميزان 27-12-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. قد تدفعك الحالة الفلكية نحو تقديم مساعدات طارئة للأحباب أو لبعض المقربين وتهتم بأمورهم.

حظك اليوم برج العقرب 27-12-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك اليوم بطاقة عاطفية تستطيع أن تغمر بها من حولك.

حظك اليوم برج العقرب 27-12-2022 على الصعيد المهني

تسعد اليوم بعطائك في نطاق العمل ومع الأصدقاء

حظك اليوم برج القوس 27-12-2022 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالابتعاد عن المغامرات وعليك أن تتحكم في ردود أفعالك.

حظك اليوم برج القوس 27-12-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وعليك أن تتجنب الحوارات الشائكة حفاظا على علاقتك بمن حولك.

حظك اليوم برج الجدي 27-12-2022 على الصعيد المهني

الأجواء الفلكية أفضل وتدفعك اليوم لمزيد من المعرفة والدراسة والتقدم.

حظك اليوم برج الجدي 27-12-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يعدك بالسكينة والصفاء وسط الأحباب والأصدقاء، وتستمتع بجمال الصحبة.

حظك اليوم برج الدلو 27-12-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني وعليك أن تحافظ اليوم على توازن نفقاتك وسلوكك وقراراتك.

حظك اليوم برج الدلو 27-12-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يدفعك اليوم للتسرع في أقوالك.. من المهم اليوم أن تدرس كل كلمة قبل أن تتفوه بها.

حظك اليوم برج الحوت 27-12-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك تلفت إليك الأنظار وتحاط بنظرات المعجبين والمعجبات.

حظك اليوم برج الحوت 27-12-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمنحك يقظة وجاذبية ويستمع إليك الآخرون بشغف.