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قناة الحياة تعرض تقريرا عن مشروع تأهيل المفرخات السمكية بجرف حسين في أسوان

كتب:

أحمد حامد دياب
08:47 م | الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
المفرخات السمكية

المفرخات السمكية

عرضت قناة الحياة تقريرًا عن مشروعات مبادرة إعادة تأهيل وتطوير المفرخات السمكية بمنطقة جرف حسين على ضفاف بحيرة ناصر بأسوان ضمن المشروع القومي للاستزراع السمكي.

إعادة تأهيل 220 حوضا إسمنتيا

وتتضمن أعمال تطوير المفرخات السمكية في جرف حسين بأسوان إعادة تأهيل 220 حوضا إسمنتيا بمساحات 200 و300 متر مكعب و16 حوضا ترابيا.

ويشمل أيضًا رفع كفاءة المفرخ السمكي في جرف حسين، الذي يستهدف زيادة الإنتاج لـ60 مليون زريعة سنويًا.

توفير 400 وظيفة

ويوفر مشروع تطوير وإعادة تأهيل المفرخ السمكي في جرف حسين 400 وظيفة لأهالي أسوان والبلاد المجاورة.

وتهدف مشروعات تنمية بحيرة السد العالي ومضاعفة إنتاجها إلى تحسين مستوى معيشة الصيادين في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

كما يهدف المشروع القومي للاستزراع السمكي إلى رفع كفاءة وإنتاجية المفرخات السمكية في جرف حسين وتوشكى وصحاري بأسوان.

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