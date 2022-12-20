مؤتمر حزب الاتحاد يطالب باستراتيجية لإحياء الهوية الوطنية وتصحيح المفاهيم

انطلق الصالون السياسي الثالث لأحزاب المعارضة الوطنية المصرية، بمقر حزب الاتحاد، تحت عنوان «الهوية الوطنية ودور الحكومة والمعارضة في تشكيل الوعي وتصحيح المفاهيم»، برئاسة رضا صقر رئيس حزب الاتحاد.

وقال «صقر»، في بداية اللقاء، إن تشكيل الوعي النشء والشباب مسألة مهمة في الفترة الحالية، في ظل ما تواجهه الدولة من حملات تشنها جهات وأطراف خارجية ليس من مصلحتها استقرار البلاد.

تشكيل الوعي وتصحيح المفاهيم

وأضاف أن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها يجب أن تعمل على التكاتف من أجل مواجهة الحملات التي تستهدف التأثير وتضليل وعي الشعب.

وأكد أن استقرار وتقدم الوطن لن يتم إلا بتشكيل الوعي وتصحيح المفاهيم والتعامل بشفافية، مضيفا أن البعض من المخربين يعملون على النيل من الهوية الوطنية، وطالب خلال الصالون الثقافي باستراتيجية وطنية لإحياء الهوية الوطنية للتصدي لكل المخططات الموجهة إلينا.