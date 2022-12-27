تحالف العمل الأهلي لـ قناة الحياة: تلبية طلبات السيدة نوال.. ورحلة عمرة هدية لها

كشفت الدكتورة نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي عما حدث مع السيدة نوال حسن بعد لقائها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتة إلى أنهم تابعوا حديث الرئيس معها وتوجهوا لها على الفور، وأجروا دراسة حالة لها وشاهدوا ظروفها على أرض الواقع.

كان لها طلبات بسيطة مثل معاش شهري

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن السيدة نوال حسن كان لها طلبات بسيطة مثل معاش شهري خاص بها ووظيفة لابنها ومصدر دخل ثابت له وبعض الاحتياجات في منزلها، مؤكدة أنه تم توفير متطلباتها بالفعل.

توفير رحلة عمرة لها

وأشارت إلى وجود مبادرة طيبة لتوفير رحلة عمرة تحقيقا لأمنيتها، لافتة إلى أنه جار عمل إجراءات السفر الخاصة بها لأداء فريضة العمرة، مؤكدة أن السيدة نوال كانت تشعر بالحرج لأن تطلب من الرئيس السيسي أداء العمرة.