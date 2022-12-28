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حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 28-12-2022 مهنيا وعاطفيا

كتب:

رحاب عبد الراضى
12:02 ص | الأربعاء 28 ديسمبر 2022
حظك اليوم برج العذراء

حظك اليوم برج العذراء

يميل مولود برج العذراء إلى حساب كل شيء في حياته بدقة، فهو يتوقع الخير والشر ويحسب الأمور من جميع جوانبها، ويحاول توقع ما يمكن أن يحدث في مختلف الأمور حوله وما يمكن أن يصدر من الناس إزاء تصرفاتهم في بعض المواقف.

وكشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الأربعاء الموافق 28 ديسمبر.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا عليك أن تتجنب العصبية اليوم كي لاتحدث اشتباكات وخناقات تتفاقم حدتها مع الشريم، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

حظك اليوم لمواليج برج العذراء، يشير إلى أن القمر في مواجهة برجك يطالبك أن تتحلى بالصبر إذا اعترضت طريقك العقبات، كما يجب عليك التأني و ألا تغامر.

 

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