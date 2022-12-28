حظك اليوم برج القوس الأربعاء 28-12-2022 مهنيا وعاطفيا

يعشق مولود برج القوس أن يعيش حياته بحرية كاملة دون ضغط أو تقييد أو تحكم في تصرفاته أو أفعاله أو توجيه نصائح له أو لوم واعتراض من قبل المحيطين به عن طريقة حياته التي تميل إلى الانطلاق وعدم الحسابات وترك الأمور تحدث كما يريد الله دون الاستعداد أو التهيئة أو الحفاظ على أمور مهمة في حياته بعيدا عن السفر والانطلاق والاستمتاع بالحياة فقط.

وكشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الأربعاء الموافق 28 ديسمبر.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس لمواليد برج القوس اليوم، وهو ما يتطلب منك أن تحافظ على هدوئك قدر المستطاع، و إذا استفزك أحد الزملاء أو الأقارب عيك أن تتحكم في عصبيتك، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يؤدي إلى شعورك بالإزعاج، لذا عليك أن تحاول ألا تبالغ في مشاعر الأسى والحزن الذي يكمنان بداخلك، وقاوم التشوش والانفعال، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.