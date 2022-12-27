خبير تكنولوجي يوضح لقناة القاهرة الإخبارية أسباب خسائر الشركات العالمية

قال الدكتور فيصل الناصر، الخبير في قطاع التكنولوجيا، من السعودية، إن أسباب خسائر شركات التكنولوجيا العالمية كثيرة، لاعتماد تلك الشركات على عدة مصادر، ما أدى لاختلاف الخسائر من شركة لأخرى، وتعد أهم أسباب الخسائر، هو صرف مبالغ كبيرة على سلاسل الإمداد أثناء فترة كورونا.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «المراقب»، الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن ارتفاع أسعار الطاقة أثر كثيرًا على معظم الشركات، خاصة شركة أمازون، أما بالنسبة لشركة ميتا فكانت مصروفاتها كبيرة بالنسبة للواقع الافتراضي، ولم يتضح الأفق إلى الآن في هذا البرنامج.

كما ذكر أن العملاق الصينى التكنولوجي «علي بابا» تأثرت أرباحه كثيرًا بجائحة كورونا، والإغلاق الذي تم في الصين خلال العامين الماضيين، موضحًا أن عدم تنويع نموذج العمل أدى لتكبد الشركات العالمية الكبرى أمثال فودافون ونوكيا وسامسونج خسائر.

وتابع أن رئيس شركة جوجل «ساندر بيتشاي» صرّح بأن الشركة ستتمهل في عملية التوظيف خلال الفترة المقبلة، وأن هناك احتمالية لتسريح بعض الموظفين.