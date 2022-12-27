تحالف العمل الأهلي لقناة الحياة: نستجيب للحالات الإنسانية خاصة العاجلة

أكدت الدكتورة نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، أن التحالف يستجيب للحالات الإنسانية التي يتم رصدها من خلال اللقاءات الرئاسية أو وسائل التواصل الاجتماعي، أو وسائل الإعلام المختلفة أو المتطوعين والباحثين على الأرض، مشددة على أن التحالف حريص على أن تكون الاستجابة لمتطلبات المواطنين سريعة، خاصة الطلبات العاجلة.

مستمرون في القوافل

وأعربت «طلعت»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، عن سعادتها بتغطية شردي لأنشطة القافلة في محافظة الدقهلية، مشيرة إلى أنهم مستمرون في هذه القوافل، واتجهوا بها للصعيد، ووصلوا لأقصى جنوب الصعيد، خاصة الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج، التي تنطلق غدًا بمركز طما.

وقدم الإعلامي محمد مصطفى شردي، الشكر للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، معربًا عن سعادته بمجهودات التحالف، ورغبتهم في مساعدتهم بتغطية أنشطهم، مقدمًا الشكر لكل العاملين والمتطوعين في التحالف.