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حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 28-12-2022 مهنيا وعاطفيا

كتب:

رحاب عبد الراضى
12:03 ص | الأربعاء 28 ديسمبر 2022
حظك اليوم برج الجدي

حظك اليوم برج الجدي

يستخدم مولود برج الجدي المنطق في مختلف تعاملاته وفي إدراته للأمور حوله، ويفكر بشكل عقلاني كثيرا، ويسحب كل الأمور وتفاصيلها وتوقعاتها من الأشخاص، وبناء على الأحداث التي تجري حوله، فهو لديه حدس يجعله يتوقع الكثير من التفاصيل والأمور حوله.

كشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الأربعاء الموافق 28 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني 

يتواجد القمر في منزل العلاقات اليوم، ما يساعدك على أن تعطي انطباعا ساحرا، وتترك أثرا في النفوس، بحسب خبيرة الأبراج والفلك.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

حظك اليوم لمواليد برج الجدي، يشير إلى تواجد فينوس في برجك اليوم ما يمنحك فرصا متعددة للعيش وتشعر بالسعادة كثيرا في تفاصيل وأحداث يومك، وتعبر عن مشاعرك ببلاغة لمن تحب.

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بقلم رحاب عبد الراضى