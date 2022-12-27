قصواء الخلالي: كل تجربة تمر على الإنسان صعبة أو مبهجة يخرج منها بشيء جديد

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن رأس السنة تفكرها بالعديد من الذكريات، وتحمل بداخلها العديد من المشاعر، بين الطيبة والعقلانية، متابعة: «تجارب كثيرة تمر علينا نتذكر من خلالها، بأن الدنيا بها خير كثير، ورأس السنة، تذكرنا بأن ليست ودودة معنا أو لا تحبنا أحيانا بدون سبب، وتذكرنا أيضا بالأشخاص الجدعة والخيرين، وتذكرنا بأن هناك أسرة تحتوينا وتحتضنا واستطعنا معا في تخطي الأزمات».

رأس السنة تذكرنا بعناية الله سبحانه وتعالى

أضافت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، أن رأس السنة تذكرنا أيضا بعناية الله سبحانه وتعالى، التي تحيطنا في كثير من الاشياء التي مرت علينا، ولا يوجد شخص في العام الماضي، أو في باقي الأعوام التي مرت على البشرية، إلا وكانت تمر عليه أزمة أصعب مما كانت قبلها أو أكبر أو أقصى، إلا أنه استطاع أن يتخطاها بفضل ربنا.

الصح والخطأ

وتابعت: «رأس السنة تحمل الكثير من العقلانية للناس، والسنة المقبلة من واقع كل هذه الخبرات، نستطيع أن نرى الصح والخطأ، وكل تجربة تمر على الإنسان صعبة أو مؤلمة أو حتى مبهجة له في النهاية ستكون مُعلمة له، ويخرج منها مكتسب شيء جديد ومساحة أوسع وأفق أوسع للتعلم فيستطيع بعد ذلك اتخاذ خطوات حاسمة».