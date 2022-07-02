خطوات التسجيل في موقع بوابة الوظائف الحكومية.. «إنفوجراف»

يبحث العديد من المواطنين عن وظيفة بالجهاز الإداري للدولة، عبر التسجيل في موقع بوابة الوظائف الحكومية، حيث طرحت مؤخرًا بوابة الوظائف الحكومية على موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مجموعة من الوظائف في مختلف التخصصات، للمؤهلات العليا والمتوسطة، فكانت آخرها وظيفة الـ 30 ألف معلم مساعد، التي بدأ التقديم فيها من اليوم الموافق 2 يوليو حتى يوم 24 من نفس الشهر.

ويذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفرت 30 ألف وظيفة معلم مساعد، موزعة على معلمي رياض الأطفال ومعلمي الفصل للسنوات الأولى الثلاث، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، 15187 وظيفة معلم مساعد في رياض الأطفال، و14813 وظيفة معلم فصل.

كما كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن المؤهلات المتاح لهم التقديم في مسابقة تعيين الـ 30 ألف معلم مساعد على النحو التالي:

1- بالنسبة للمتقدمين لوظيفة معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال

ـ على المتقدم أن يكون خريج كلية تربية رياض الأطفال، أو كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمي رياض الأطفال.

ـ على المتقدم أن يكون حاصلًا على دبلوم مهني من إحدى كليات تربية رياض أطفال أو كليات تربية طفولة مبكرة بعد الدرجة الجامعية الأولى.

ـ التقدير العام للمتقدم لا يقل عن الجيد.

2- بالنسبة للمؤهلات المتاح لها التقدم لوظيفة معلم فصل

ـ أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية بكلية التربية أو التربية النوعية «تعليم أساسي - ابتدائي - معلم فصل».

ـ التقدير العام للمتقدم لا يقل عن الجيد.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ألا يحق للحاصلين على مؤهل الآداب أو الدراسات الإسلامية أو الحاصلين على مؤهل تربوي وغيرها من الكليات التي تماثل التربية العامة، التقديم في المرحلة الأولى من المسابقة، وإنما يتاح لهم التقديم في باقي المراحل.