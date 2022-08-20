8 شروط للتعيين في الوظائف الحكومية وفقا لقانون الخدمة المدنية

يعد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 من التشريعات التي تهم العديد من المواطنين، حيث ينظم القانون شروط التعيين بالوظائف الحكومة أمام كل من يريد الالتحاق بالوظائف الحكومية، حيث حدد القانون مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للالتحاق بهذه الوظائف.

قانون الخدمة المدنية

وأوضح قانون الخدمة المدنية، أنه يجب أن يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة، وذلك من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وحدد القانون 8 شروط للالتحاق بالوظائف، وهذه الشروط كالتالي:

شروط التعيين في الوظائف الحكومية

1ـ أن يتمتع المتقدم للوظيفة بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولى الوظائف المدنيـة.

2ـ أن يحظى المتقدم للوظيفة بالسيرة الحميدة، وحسن السمعة.

3ـ ألا يكون المتقدم للوظيفة قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4ـ ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، إلا إذا مر على صدوره 4 سنوات على الأقل.

5ـ أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص

6ـ أن يكون مطابقاً لشروط الالتحاق بالوظيفة

7ـ اجتياز الامتحان الخاص لشغل الوظيفة.

8ـ يجب ألا يقل سن المتقدم للوظيفة عن 18عامًا ميلاديـًا.

التعيين في الوظائف الحكومية

وبين قانون الخدمة المدنية، أن التعيين في الوظائف الحكومية يكون بامتحان، ويتم ذلك من خلال تشكيل لجنة خاصة للاختيار، ويكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم في التخرج، فالأكبر سنًا، وتعلن النتيجة على الموقع الالكترونى المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.