حملات مكبرة على الأسواق والمحال التجارية لضبط المخالفين في مراكز كفر الشيخ

وجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق بين الوحدات المحلية والتموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية، لضبط الأسواق، ومواجهة كافة صور المغالاة في الأسعار أو احتكار السلع الأساسية والغش التجاري، تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحقيقاً لخطط التنمية المستدامة ووفقاً لرؤية مصر 2030، متابعاً الحملات التموينية التي شهدتها مراكز ومدن المحافظة التي شنها رؤساء المراكز والمدن، بالتعاون مع المديريات المعنية.

سكرتير عام كفر الشيخ يقود حملة على المحال التجارية

وقاد اللواء تامر سعيد، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، حملة على المحال التجارية والأسواق والمنافذ، رافقه خلالها اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، وعماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، للاطمئنان على توافر السلع بأسعار مناسبة دون مغالاة بما يكفي احتياجات المواطنين، فضلاً عن التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وعدم عرض سلع مجهول المصدر وأخرى ومنتهية الصلاحية.

وأشرف اللواء أحمد السنونسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، على الحملات التموينية، لضبط الأسواق، والتصدي لمحاولات حجب السلع، فضلاً عن تواصل أجهزة الدولة جهودها للسيطرة على الأسواق ببلطيم، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 19 محضراً متنوعاً، مؤكداً على مواصلة شن الحملات التموينية المكثفة من الجهات المختصة على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية والهايبر ماركت، وذلك لمتابعة آلية الشراء والبيع، ومنع التلاعب بالأسعار، والتأكيد على أهمية التأكد من الإعلان عن قوائم الأسعار بشكل واضح دون وجود تفاوت كبير سعر السلع المعروضة بين محل وآخر.

تحرير 8 محاضر بمركزي الرياض والحامول

وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، الحملات على الأسواق والمحال التجارية، وتمكنت الحملات من تحرير 4 محاضر متنوعة للمخالفين من التجار، كما أشرف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، على الحملات على المحلات التجارية والجزارة وبيع السلع للحد من الغش التجاري وضبط الأسعار، وأسفرت الحملات عن تحرير 4 محاضر، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

وأشرف ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، على الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية، وأسفرت الحملات عن تحرير 10 محاضر متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، كما شهد مركز ومدينة فوه، حملات مكبرة على الأسواق، لضبط الأسعار ومتابعة المحلات التجارية بنطاق المركز والمدينة، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح، بالتنسيق مع إدارة المتابعة والبيئة والتموين والصحة.

حملات على الأسواق والمحال التجارية بمركز بيلا

وأوضح جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بالتعاون مع الجهات المعنية من إدارات الصحة والتموين والبيطري، شنّت حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخازن بمركز بيلا، للتأكد من توافر السلع، والالتزام بالأسعار الاسترشادية، وإعلان أسعار السلع، ومدى صلاحية السلع سواء المعروضة أو الموجودة بالمخازن، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.