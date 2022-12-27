خبير شؤون آسيوية لقناة القاهرة الإخبارية: المناورات الروسية الصينية أثارت حفيظة أمريكا

قال جاد رعد، خبير الشؤون الآسيوية، إن المناورات الروسية الصينية، أثارت حفيظة الولايات المتحدة الأمريكية التي تتحدث تايوان نيابة عنها.

وأضاف خلال مداخلة بـ«القاهرة الإخبارية»، أن أهم ما جاء في المناورة، محاصرة جزيرة تايوان، وفى حال محاولة أى قوة خارجية فك الحصار عن الجزيرة، فإن القوات المشتركة الصينية الروسية، ستعمل على ردع فك الحصار، بما في ذلك الغواصات.

وأشار إلى أن الأسطول الصيني الموكل إليه محاصرة جزيرة تايوان، يعد من أقوى الأساطيل البحرية في العالم، الذي تطور عام 2022 بصورة جعلته يتخطى قدرة نصف الأسطول الفرنسي بأكمله، وهو ما يقلق الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع أن الدعم الأمريكي الضخم للجيش التايواني، يعكس بشكل واضح النية العدائية لدى الولايات المتحدة تجاه الصين.