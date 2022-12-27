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محلل مالي لـ«القاهرة الإخبارية»: القطاع التكنولوجي تأثر سلبا بقرارات الفيدرالي

كتب:

محمد أسامة رمضان
09:35 م | الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
عاصم منصور

عاصم منصور

قال الدكتور عاصم منصور، محلل أسواق المال، إن أداء القطاع التكنولوجي تأثر سلبًا بقرارات الفيدرالي الأمريكي التي تغيرت بشكل كبير خلال العام الجاري.

أسهم القطاع التكنولوجي تعتمد على التوقعات الإيجابية

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «المراقب» الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن أسهم القطاع التكنولوجي تعد أسهم نمو، وهي تعتمد على التوقعات الإيجابية للاقتصاد على مدار السنوات المقبلة؛ وبالتالي يعتبر أداؤها أعلى بكثير من متوسط أداء الأسهم بشكل عام.

كما أوضح أن خفض معدلات الفائدة منذ جائحة كورونا من جانب الفيدرالي الأمريكي وضخ ما يقرب من 5 تريليونات دولار بالأسواق، استفاد منه القطاع التكنولوجي عن طريق الاستثمار في الأصول ذات العائد المرتفع.

تسريح عدد كبير من الموظفين في الشركات التكنولوجي 

واختتم بأن التوقعات السلبية لأداء الأسواق خلال عام 2023 انعكست على الشركات العالمية التي اضطرت لتسريح عدد كبير من الموظفين والاتجاه إلى بيع عدد من أسهم الشركات.

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