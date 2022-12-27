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مراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن: 27 وفاة جراء العاصفة الثلجية في غرب نيويورك

كتب:

محمد أسامة رمضان
10:18 م | الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
رامي جبر

رامي جبر

قال رامي جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية»، من واشنطن، إن إعلان حالة الطوارئ في نيويورك تأخر نظرًا لأن الأمور كانت تبدو تحت السيطرة، إذ كانت أعداد ضحايا العاصفة الثلجية لا تتجاوز 15 شخصًا.

57 وفاة بالولايات المتحدة 

وأضاف أن أعداد الوفيات وصلت الآن لـ27 حالة في منطقة غرب نيويورك بمدينة بافالو، ويعد ذلك الرقم نصف عدد حالات الوفاة في عموم الولايات المتحدة التي تخطت 57 بسبب سوء الأحوال الجوية، وهذا ما دفع الرئيس جو بايدن لإعلان حالة الطوارئ.

كما ذكر أن آثار الثلوج تبدو سيئة جدًا على معظم مناطق نيويورك، ما أدى لدفن بعض الأشخاص تحت الثلوج بخلاف الآلات والكاسحات المستخدمة في إزالة تلك الثلوج.

نيويورك الأكثر تعرضا للعواصف 

وتابع أن نيويورك تعد الأكثر تعرضًا لتلك العواصف، وهناك ولايات أخرى الوضع بها مستقر كـ«واشنطن» و«فيرجينيا».

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