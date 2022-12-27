سقوط سيارة ملاكي في ترعة المرشحة بطنطا دون إصابات

شهدت منطقة قحافة بطنطا، انقلاب سيارة ملاكي بترعة المرشحة، بالقرب من كوبري الغفران، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتمكن الأهالي من إنقاذ السائق، وتم الدفع بأوناش لرفع السيارة، وتحرر محضر بالواقعة.

إخطار بانقلاب سيارة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط سيارة ملاكي في ترعة المرشحة، بالقرب من كوبري الغفران بمنطقة قحافه، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

انتشال السيارة من الترعة

انتقلت قوة من الأجهزة الأمنية، وقوات الدفاع المدني، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة المرشحة بالقرب من كوبري الغفران بمنطقة قحافة، بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد السائق، وتمكن الأهالي من إنقاذ السائق، كما جرى الدفع بأوناش لرفع السيارة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.