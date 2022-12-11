إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي على طريق «القاهرة - الفيوم»

أصيب شخصان بإصابات متنوعة وجروح متفرقة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي، ظهر اليوم الأحد، وذلك بسبب انفجار إطار السيارة فجأة أثناء سيرها على الطريق، واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه إحكام السيطرة عليها.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرع المارة لمساعدة المصابين لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من أهالي بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي، ووجود مصابين.

إصابة شخصين بالحادث

وانتقلت قوة من مركز شرطة طامية إلى مكان حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «القاهرة - الفيوم»، وتبينّ إصابة شخصين بإصابات متنوعة وجروح متفرقة، واشتباه كسور، وكدمات إثر الحادث.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارة إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهما في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهما، وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة.

إزالة آثار الحادث

وجرى إزالة آثار الحادث، ووضع السيارة على جانب الطريق، كما تم تسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.