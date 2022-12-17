إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على طريق «القاهرة - الفيوم»

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي عصر اليوم السبت، على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، قرب منطقة كوم أوشيم، وذلك بسبب انفجار إطار السيارة فجأة أثناء سيرها على الطريق، واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية وهرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، بنطاق المركز، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 3 أشخاص بالحادث

وانتقلت قوة من مركز شرطة طامية، تحت إشراف المقدم محمد عشري رئيس المباحث إلى مكان الحادث، وتبينّ انقلاب السيارة أمام محطة وقود وطنية بمنطقة كوم أوشيم على طريق القاهرة/ الفيوم، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص كانوا يستقلوها بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارتين إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين الثلاثة والذين تراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة، إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة اللازمة، لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابات كل منهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث من على الطريق، وتسيير الحركة المرورية، كما تم تحرير المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.