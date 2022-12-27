وزير التنمية المحلية الأسبق لـ نشأت الديهي: زيادة موارد الدولة لن تحدث بين يوم وليلة

قال اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية الأسبق، إن الأزمة الروسية الأوكرانية وتوابع جائحة كورونا تؤثر على موارد الدولة المصرية التي من المفترض أن تلبي احتياجات الشعب.

القضية السكانية

وأضاف الجندي، خلال حواره مع نشأت الديهي، وعمرو عبد الحميد، ببرنامج المشهد، المذاع على فضائية ten، مساء الثلاثاء، أن القضية السكانية تكون مشكلة عندما يحدث اختلال بين السكان والموارد، مضيفًا أن السكان من أهم موارد أي دولة، ولكن الأهم خصائصهم من حيث ارتفاع المستوى التعليمي والإمكانيات الصحية.

وأشار وزير التنمية المحلية الأسبق إلى أن هناك إمكانية لتحسين مستوى خصائص السكان، ولكن هناك صعوبة في زيادة موارد الدولة وهذا لن يحدث بين يوم وليلة.

خطورة الزيادة السكانية في مصر

ولفت إلى أن هناك ضرورة للتوعية بمدى خطورة الزيادة السكانية في مصر، خاصة أن هذه المشكلة ديناميكية، وتهدد مستوى المعيشة، وتزيد من معدل الفقر.