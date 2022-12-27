خبير تكنولوجيا لقناة القاهرة الإخبارية: يجب ألا ننظر لأداء الشركات منفردا

قال المهندس عاصم جلال، استشاري تكنولوجيا المعلومات، من دبي، إنه لا يصح أن ننظر لأداء شركات التكنولوجيا منفردًا عن أداء الاقتصاد العالمي، وتلك نقطة مهمة، ولكي نرى الصورة الكاملة يجب تأكيد وجود هبوط في كل أسهم مختلف الشركات مثل نظيرتها التكنولوجيا، إذ يوجد لديها وضع خاص نابع من ارتباط ذهن الناس بأن شركات التكنولوجيا لا تخضع لنفس مقومات السوق التي تخضع لغيرها.

وأضاف، «جلال» في مداخلة لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، أنه في بداية جائحة كورونا حدث انهيار لكثير من الأسهم، لكن أسهم التكنولوجيا حافظت على قيمتها، وهناك إقبال كثير على التكنولوجيا خلال هذه الفترة، مثل التعلم والعمل عن بُعد وغيرهما، ما أحدث ارتفاعًا في أداء شركات التكنولوجيا أثناء الجائحة، وجعل هناك نوعًا من التقييم البالغ لكميات النمو المطلوبة من هذه الشركات.

وتابع، ومع تباطؤ الاقتصاد العالمي اليوم وقوة الدولار المفرطة مقابل العملات الأخرى ومشكلات سلاسل الإمداد والمشكلات السياسية بين الصين وأمريكا، والحرب الروسية الأوكرانية، كل هذا جعل العالم يعاني من تباطؤ اقتصادي وانخفاض استهلاكي أثّر على شركات الكمبيوتر والتكنولوجيا بصفة عامة.