أستاذ علوم سياسية لقناة القاهرة الإخبارية: مصر أكثر دولة ملوثة بالألغام الأرضية

قالت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية، من القاهرة، إن مصر أكثر دولة ملوثة بالألغام الأرضية، وإن 20% من إجمالي الألغام في العالم يوجد بمصر، بنحو 23 مليون لغم، معظمها في منطقة الصحراء الغربية، وأن ألمانيا وبريطانيا «أثناء الحرب العالمية الثانية»، كانتا السبب الرئيسي في زرع هذه الألغام، والدولتان معترفتان بهذا ولا يمكنهما التنصل من هذه المسؤولية.

وأضافت «الشيخ»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ملف اليوم» الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه إلى جانب الآثار المباشرة الخاصة بفقدان ملايين البشر لحياتهم والإعاقة، والعجز الذي يصاب به آخرون، فإن التنمية الاقتصادية أيضًا، لا تحدث في مناطق ملوثة أو ملغمة، بل هي أمر مستحيل.

وأشارت إلى أنه لابد من إزالة الألغام، وعلى سبيل المثال؛ الحالة المصرية التي بذلت جهودًا كبيرة بقدراتها الذاتية منذ عام 1995 وحتى 2020، واستطاعت إزالة مليون و200 ألف لغم، بنسبة 5% فقط من إجمالي الألغام الموجودة في مصر.

وتابعت أن هذه المساحات التي تم نزع الألغام منها، استطاعت مصر أن تنشئ عليها مدينة العلمين الجديدة، وترعة الحمام ومحطة الضبعة، وغيرها من المشروعات الكبرى في المنطقة، رغم إزالة عدد محدود ومساحة لا تتجاوز 2000 كيلو متر.