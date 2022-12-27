«مهند» اكتشف موهبته في «دايما عامر»: مقابلة الرئيس شجعتني

فتحت مبادرة «قادرون باختلاف» طريق الخير والأمل أمام طفل كفيف يتلمس خطواته بحذر ويحاول أن يرسم طريق النجاح بمفرده، دعم كبير تلقاه مهند عماد، الطالب فى المرحلة الابتدائية، جعله أحد المشاركين مع الفنان مصطفى شعبان فى مسلسل «دايماً عامر»، الذى عُرض فى رمضان الماضى، يعانى الطفل من فقدان البصر، لكنه وجد طريقاً يجعله مميزاً ومختلفاً بين أقرانه.

«أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسى على دعمه وتشجيعه لينا، ويا رب دايماً معانا وفى ضهرنا، ونِعم الأب»، بهذه العبارات بدأ «مهند» حديثه لـ«الوطن»، مشيراً إلى أن مبادرة «قادرون باختلاف» أتاحت له العديد من الفرص، موضحاً أنه عندما شارك لأول مرة فى احتفالية «قادرون باختلاف» فى عام 2019، طلب من الرئيس السيسى حينها تدريس مادة القيم واحترام الآخر فى المدارس والجامعات، وأجابه الرئيس: «يا مهند هتتعمل فوراً».

طالبه بتدريس مادة القيم واحترام الآخر فأجابه الرئيس السيسى: «يا مهند هتتعمل فوراً»

شعور بالسعادة والفرح سيطر على «مهند» عندما أبدى الرئيس اهتمامه بفكرته، لافتاً إلى أن ذوى الهمم شهدوا اهتماماً شديداً من قبَل الدولة: «اهتمت بينا فعلاً وحسستنا إننا زينا زى غيرنا، لنا نفس الحقوق والواجبات، وده خلانا قادرين نعمل حاجة».

وفى عام 2020 شارك «مهند» أيضاً فى النسخة الثانية من الاحتفالية وكان معه كتاب مادة القيم والأخلاق، وخلالها طلب من الفنان مصطفى شعبان أن يشارك معه فى عمل درامى، وبالفعل تم التواصل معه لإبلاغه بأنه سوف يشارك فى مسلسل «دايماً عامر»: «الفنان مصطفى شعبان أوفى بوعده ليا وبعد الاحتفال فى قادرون باختلاف اتواصلوا معايا وقالوا لى المخرج مجدى الهوارى عاوز يقابلنى وبالفعل تم».

وتفاجأت الجماهير بظهور الطفل «مهند» فى مسلسل «دايماً عامر» بالحلقة التاسعة، وهو يغنى بصوت عذب وجميل، أمام ميس فدوى، معلمة مادة التربية الموسيقية، التى جسدت دورها ميرنا نور الدين، وميس ماهيتاب، معلمة المسرح واللياقة البدنية، وقامت بدورها سينتيا خليفة