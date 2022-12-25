«الوفد» يكرم طلاب قادرون باختلاف المتميزين في جامعة طنطا

كرم المهندس حازم الجندى رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالغربية وعضو مجلس الشيوخ عددا من الفئات النوعية من طلاب جامعة طنطا، وذلك علي هامش المؤتمر الذي عقده حزب الوفد تحت عنوان "دور الأحزاب في تنمية الوعى الوطنى في الجمهورية الجديدة" والذى لاقي نجاحًا تنظيميا كبيرًا، بقيادة الدكتور عبد الحليم يوسف أستاذ علم التسويق ومحاضر بكل من كلية التجارة جامعة حلوان والأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ببورسعيد والمشرف العام علي تنظيم المؤتمر.

ويأتى التكريم في إطار نشر الوعي الثقافي والفني كجزء من تنمية الوعي الوطني حيث كرم المهندس حازم الجندي، طلاب فريق العباقرة بجامعة طنطا الفائز بدوري العباقرة للجامعات لدورتين متتالتين كما قام بتكريم طلاب الأداء الحركي «قادرون باختلاف»، المكون من 25 طالب وطالبة من جامعة طنطا ومتميزون بتفوقهم الفني والحائزين على العديد من الجوائز وتسلم الجوائز الشاعر والأديب مصطفى منصور المشرف على مركز إبداع بجامعة طنطا.

وصاحب التكريم تدشين «جائزة المهندس حازم الجندي الثقافية» لطلاب جامعة طنطا بالتعاون مع مركز ( إبداع ) وبرعاية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا على أن يتم توقيع بروتوكول التعاون مع الجامعة وإعلان تفاصيل المسابقة في خمسة تخصصات ثقافية وفنية لاحقا في مؤتمر يخصص للجائزة.

كما قام رئيس لجنة الوفد بمحافظة الغربية ،بتكريم الفتيات المتطوعات من طلاب وخريجي كليات طب الأسنان والهندسة بجامعة طنطا وتسلم الجائزة طبيبة الامتياز هند أحمد عوض.

وعقد حزب الوفد مؤتمرا حاشدا أول أمس الجمعة حضره لفيف من قيادات بيت الأمة في مقدمتهم الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد، والنائب عبد الباسط الشرقاوى، والنائب أيمن محسب، والنائبة سحر القاضي، والنائب السابق محمد عبده، والنائب السابق عيد هيكل، والمهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب محمد عريبى عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن بالغربية، والنائب عمرو فهمى، والكاتب الصحفي أكرم القصاص، وعدد كبير من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وأعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد والمئات من أعضاء بيت الأمة من مختلف المحافظات.