دليلك لقضاء رأس السنة 2023 في كفر الشيخ.. حدائق ومتاحف ونهر النيل

تحظى محافظة كفر الشيخ بالعديد من المقومات الطبيعية الخلابة ما بين نهر النيل، والبحر المتوسط، وبحيرة البرلس، فضلا عن امتلاكها العديد من الأماكن الأثرية والسياحية، ولذلك فهي وجهة مناسبة لقضاء إجازة رأس السنة بين معالمها الخلابة، سواء للمصريين أو للأجانب.

معالم كفر الشيخ الأثرية

وتنشر «الوطن» خريطة معالم محافظة كفر الشيخ لقضاء رأس السنة 2022 في المحافظة ما بين المعالم الأثرية والمتنزهات وأسعار الدخول:

متحف كفر الشيخ

يُعد متحف كفر الشيخ من أهم معالم المحافظة، والذي جرى افتتاحه في عام 2020، ويبلغ عدد القطع الأثرية الموجودة به 735 قطعة أثرية، وأسعار تذاكر زيارة المتحف 10 جنيهات للزائر المصري، و5 جنيهات للطالب المصري، فيما تبلغ التذكرة 80 جنيهاً للزائر الأجنبي، و40 جنيها للطالب الأجنبي.

مصيف بلطيم

يعتبر مصيف بلطيم الملقب بـ«مالديف الغلابة»، المطل على سواحل البحر الأبيض المتوسط بشمال المحافظة، من أهم المصايف في مصر والتي تستقبل نحو ما يُقارب من مليون مصطاف كل عام في فترة فصل الصيف من جميع محافظات الجمهورية، ويحرص العديد من أهالي كفر الشيخ على قضاء رأس السنة هناك، خاصة الأشخاص الذين يمتلكون وحدات سكنية بالمصيف.

بحيرة البرلس

تُعد بحيرة البرلس ثاني أكبر البحيرات الطبيعية في مصر من حيث المساحة؛ إذ تبلغ مساحتها حوالي 460 كم²، وتقع في محافظة كفر الشيخ، ويحرص العديد من المواطنين علي قضاء رأس السنة على كورنيش البحيرة، والاستمتاع بالطبيعة الخلابة.

حديقة الأسرة والطفولة بدسوق

تعتبر حديقة الأسرة والطفولة بمدينة دسوق، قبلة الآلاف من المواطنين من أبناء محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة، لوقوعها على نهر النيل - فرع رشيد؛ إذ تستقبل المواطنين لقضاء الإجازات، والعطلات، والاحتفال بالأعياد، وغيرها من المناسبات المختلفة، ويحرص العديد من المواطنين على قضاء رأس السنة في الحديقة، وتبلغ تكلفة دخول الحديقة 3 جنيهات فقط.

حديقة صنعاء

تُعد حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ واحدة من أهم الأماكن التي يقبل عليها المواطنون من أبناء المحافظة، للتنزه خلال أيام العيد، ويحرص العديد من المواطنين على قضاء رأس السنة بالحديقة، خاصة أن تذكرة الدخول للحديقة 3 جنيهات فقط للفرد الواحد.

مدينة فوه

تعتبر مدينة فوه من أقدم المدن الأثرية في محافظة كفر الشيخ، كما أنها المدينة الثالثة للآثار الإسلامية بعد القاهرة ورشيد، والرابعة على مستوى العالم، ويصل عدد المساجد بها إلى نحو 365 مسجدًا أثريًا وقبةً ومزارًا، ويحرص العديد من المواطنين علي قضاء رأس السنة بالمدينة، وأخذ نزهة نيلية بجزيرة الدهب بفوه، فضلا عن حديقة العائلات بالمدينة.